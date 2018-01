Guga vence na estréia em Paris Gustavo Kuerten teve uma estréia melhor que esperava no Torneio de Roland Garros. Nesta segunda-feira de manhã (horário brasileiro) Guga derrotou o suíco Ivo Heuberger por 3 sets 0, com um desempenho convincente. O brasileiro teve dificuldades no início mas a partir do segundo set dominou o adversário completamente e fechou o jogo com as parciais de 7/5, 6/2 e 6/2, em 1h33 minutos. Guga volta à quadra na quarta-feira, quando vai enfrentar o vencedor do confronto entre o austríaco Julian Knowle e o italiano David Sanguinetti, que jogam ainda hoje. A vitória na estréia trouxe um certo alívio ao brasileiro, que ainda se recupera de uma cirurgia no quadril, realizada no final de fevereiro. Guga teve dificuldades na primeira série, quando o suíco exigiu bastante, quase levando o jogo para o tie-break. Neste momento, Guga demonstrou estar bem fisica e emocionalmente. Resistiu à pressão e venceu um set muito equilibrado. Nos dois sets seguintes, mais relaxado, o brasileiro desenvolveu um tênis de bom nível chegando a abrir grandes vantagens (no segundo set esteve com 5 a 0 na frente). Mostrou também estar concentrado o suficiente para resistir a uma eventual partida de cinco sets. Mesmo no momento em que a partida ficou interrompida por cerca de 35 minutos por causa da chuva, ele se manteve concentrado. No reinício, quando tinha 4 a 1 na frente, o brasileiro foi firme nas paralelas e fechou o jogo sem problemas. André Sá não teve a mesma sorte. Logo na primeira rodada enfrentou o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt e perdeu por 3 a 0. O mineiro, no entanto, vendeu muito caro a derrota. As parciais foram de 7/5, 6/4 e 7/5. Fernando Meligeni entra em quadra ainda nesta segunda de manhã. Enfrenta o francês Nicolas Escude.