Guga vence na estréia em Roma Ainda sem mostrar o seu melhor tênis, mas caminhando para recuperar a boa forma, Gustavo Kuerten estreou com uma boa vitória no Masters Series de Roma, ao derrotar o italiano Davide Sanguinetti por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Guga volta a jogar nesta quarta-feira, diante do espanhol Albert Montañes, número 61 do ranking mundial, no quarto jogo do dia na Pallacorda, uma quadra histórica, com arquibancadas em mármore entre estátuas majestosas. A partida deve começar por volta das 14 horas de Brasília e a SporTV anuncia a transmissão ao vivo. Guga teve um começo meio frio de partida nesta terça-feira. Parece ter se influenciado pela temperatura em Roma, um pouco baixa para esta época do ano. Logo no primeiro game, cedeu seu serviço, permitindo ao tenista italiano abrir vantagem de 2 a 0. Mas esta situação durou pouco. O brasileiro entrou no ritmo, igualou a série por 2 a 2 e quebrou o serviço do adversário no 6 a 5, para sacar e fechar a primeira série em 7/5. Quando Guga começava a controlar o jogo, no fim do primeiro set, Sanguinetti sentiu uma contusão no tornozelo direito. O italiano chegou a ser atendido pelo médico do torneio e continuou em quadra. Mas, sem o mesmo vigor, foi derrotado por 6/3. Em busca de outra boa campanha em Roma, onde já foi campeão uma vez, vice duas e semifinalista em outra, Guga caminha para defender os 350 pontos conquistados com o vice-campeonato do ano passado. Para o jogo desta quarta-feira, ele entra em quadra como favorito, embora Montañes venha de boa vitória sobre o espanhol Galo Blanco por 6/2 e 6/4. Além de Guga x Montañes, a Pallacorda - a segunda quadra mais importante do Foro Itálico de Roma - terá ainda Andy Roddick x Andrei Pavel, Andre Agassi x Michael Kratochvil e o duelo mais esperado desta quarta-feira: Lleyton Hewitt contra Carlos Moya. Com isso, a quadra central ficou até um pouco de lado, com jogos não tão interessantes: Sebatien Grosjean x David Nalbandian, Juan Chela x Tommy Haas e James Blake x Andrea Gaudenzi.