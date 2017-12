Guga vence na estréia no Brasil Open Num jogo emocionante, destes de deixar a torcida com os nervos a flor da pele, Gustavo Kuerten foi a salvação do Brasil na Costa do Sauípe, ao transformar-se no único brasileiro a sobreviver a primeira rodada do torneio. Guga fez uma estréia e tanto, passou por apertos diante do espanhol Oscar Hernandez e venceu por 3/6, 6/2 e 6/3. Nesta quarta-feira, volta à quadra para enfrentar a sensação francesa, o talentoso Richard Gasquet de apenas 17 anos, em jogo programado para às 20h30, com transmissão pela Rede Record e SporTV. "O fato de ser o único brasileiro na competição (Flávio Saretta, Ricardo Mello, Pedro Braga e Franco Ferreiro foram eliminados na estréia) me fez pensar com mais atenção ainda nesta partida e me superar", contou Guga. "Espero mesmo fazer um bom torneio aqui no Sauípe e me sentir feliz esta semana, da mesma maneira como me sinto após esta vitória." Guga confessou que esperava mesmo um jogo difícil e equilibrado, mas talvez não acreditasse em tamanha luta do Oscar Hernandez, um jogador destes conhecidos como "um osso duro de roes". O espanhol correu por todos os lados, devolveu bolas incríveis e lutou por cada ponto, como se fosse o último do jogo. Toda esta exigência em quadra acabou transformando-se num grande e verdadeiro teste para as condições físicas de Guga. Afinal, depois de sofrer com uma forte gripe e passar três dias em repouso, não se sabia qual seria sua reação na calorenta Bahia. Para a próxima partida, Guga espera manter a motivação e, principalmente, voltar a contar com o forte apoio da torcida, que lotou a quadra central, um fato raro para uma primeira rodada em competições deste nível. "Eu já estava muito cansado no terceiro set e precisei muito do incentivo da torcida para seguir lutando e deixar a quadra com esta vitória", contou. "Para enfrentar Gasquet sei que vou precisar dessa força novamente. É um tenista que bate forte na bola, vai me dar muitos winners (bolas vencedoras), mas acho que vai prevalecer a minha motivação."