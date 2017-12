Guga vence no tiebreak e faz 2 a 1 O tenista Gustavo Kuerten parece estar superando de vez a síndrome do tiebreak. O brasileiro venceu o terceiro set da partida contra o russo Yevgeny Kafelnikov, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros, no tiebreak em 7/3, depois de uma série extremamente equilibrada. Neste torneio, já venceu no tiebreak nos jogos contra o marroquino Karim Alami e o norte-americano Michael Russel. Agora, Guga abriu 2 a 1 na partida. O terceiro foi o set mais equilibrado da partida até aqui. Apesar da dificuldade, os dois tenistas confirmaram seus serviços e o jogo foi ao tiebreak, quando Guga fechou com firmeza. O vencedor deste jogo vai enfrentar o ganhador do confronto entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o australiano Lleyton Hewitt. O quarto set já está em andamento.