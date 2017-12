Guga vence o 1º set: 6 a 1 Gustavo Kuerten começou de maneira arrasadora a partida contra o russo Yevgeny Kafelnikov, válida pelas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros. Com surpreendente facilidade, o brasileiro quebrou o serviço do russo por duas vezes e fechou o primeiro set em 6/1. Quem vencer esta partida, vai enfrentar o ganhador do confronto entre Juan Carlos Ferrero e Lleytton Hewitt. O segundo set já está em andamento.