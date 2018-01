Guga vence o 1º set com facilidade O brasileiro Gustavo Kuerten começou bem a partida contra o marroquino Younes El Ayanoui, válida pela primeira rodada do Master Series de Montecarlo. Guga não encontrou muita dificuldade; quebrou o serviço do marroquino em duas oportunidades e fechou o primeiro set em 6/4, em cerca de meia hora. O segundo set, já em andamento, começou pouco depois das 10 horas.