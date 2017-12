Guga vence o 1º set contra Rafter Gustavo Kuerten aproveitou o ritmo da semifinal contra Tim Henman e começou a final do Masters Series de Cincinnati arrasando o australiano Patrick Rafter. No primeiro set, Guga conseguiu três quebras de serviço para abrir vantagem de 4 a 1 e depois, fechou em 6 a 1. Agora, se o tenista brasileiro ganhar a próxima parcial, será o campeão do torneio.