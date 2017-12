Guga vence o 1º set em Cincinnati Gustavo Kuerten não deu chances ao croata Goran Ivanisevic no primeiro set da partida válida pelo Masters Series de Cincinnati. O tenista brasileiro quebrou o saque do campeão de Wimbledon duas vezes e fechou em 6/2. Se vencer a próxima parcial, Guga passa para as quartas-de-final do torneio. Na primeira quebra de saque, em que abriu vantagem de 2 a 1, Guga foi beneficiado por três duplas faltas do croata. Mas na segunda, ele mostrou estar bem preparado para devolver o bom serviço de Ivanisevic. Com devoluções precisas, apenas bloqueando a bola e usando bons lobs (bola por cima do adversário), o brasileiro conseguiu abrir 1 set a 0.