Guga vence o 1º set em Los Angeles Gustavo Kuerten começou bem seu jogo de estréia no ATP Tour de Los Angeles, que distribui US$ 400 mil em prêmios. O tenista brasileiro venceu o primeiro set diante do francês Michael Llodra por 7/6, com 7/4 no tie break. Com isso, Guga mostra que não vem encontrando mais tantos problemas, como antes, de adaptações às quadras rápidas. Este é o primeiro torneio do circuito norte-americano que vai até o US Open, o quarto Grand Slam da temporada, que começa dia 27 de agosto, em Nova York.