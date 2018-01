Guga vence o 1º set no tie break Num primeiro set muito equilibrado, Gustavo Kuerten precisou ir ao tie break para vencer o norte-americano Andre Agassi por 7/6 (7/3). Guga começou bem o seu jogo, que vale uma vaga na final do ATP Tour de Los Angeles, ao quebrar o serviço do adversário logo no segundo game, abrindo vantagem de 2 a 0. Com sua habitual regularidade, Agassi reagiu e devolveu a quebra de serviço para empatar a série por 3 a 3. Como os dois tenistas passaram a confirmar seus saques, a decisão foi para o tie break. No desempate, Guga chegou abrir vantagem de 4 a 0, mas Agassi reagiu fazendo 2 a 4. Depois, o brasileiro manteve-se à frente até fechar por 7 a 3 e ganhar o primeiro set.