Guga vence o 1º set no tie-break Como era de se esperar, o primeiro set da partida entre Gustavo Kuerten e o norte-americano Andy Roddick, pela primeira rodada do Master Series de Cincinnati, foi muito equilibrado e acabou sendo decidido apenas no tie-break - o game de desempate. Os dois fizeram um jogo eficiente, quase sem erros e por conta disso, não houve quebra de serviço. O susto maior ficou para Roddick que, no quinto game sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e teve de receber atendimento médico. Voltou para a quadra alguns minutos depois e demonstrou não sentir muito a contusão. Tanto que levou o jogo ao tie-break. Mas aí, Guga foi melhor e fechou em 7/3. O segundo set da partida já está em andamento.