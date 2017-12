Guga vence o 1º set no tie-break Num primeiro set morno, sem muitas emoções, Gustavo Kuerten precisou ir ao tie break para definir sua vitória parcial sobre o alemão Tommy Haas por 7/6 com 7/4,em jogo que vale uma vaga na terceira rodada do Masters Series de Cincinnati. Os dois começaram o jogo aparentemente preocupados com o forte calor. A fase de estudos e de dosar energias prolongou-se e apenas no terceiro game, Guga teve seu serviço ameaçado com dois break points. O brasileiro safou-se da difícil situação com dois belos saques e confirmou seu serviço. Depois, disso seguiu-se uma rotina de bons saques e pontos. Apenas no 5 a 6, Guga desconcentrou-se um pouco com uma marcação do juiz de linha de saque e acabou colocando o set em perigo. Vencia o game por 40 a 15 e permitiu um set point para Haas. Voltou a usar a força de seu serviço para superar o problema e forçar o tie break.