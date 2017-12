Guga vence o 2º set e abre 2 a 0 Jogando um tênis impecável, o brasileiro Gustavo Kuerten venceu o segundo set da partida contra o espanhol Juan Carlos Ferrero, na primeira semifinal do Torneio de Roland Garros. Agora, o brasileiro está com dois a zero no placar - parciais de 6/4 e 6/4. A exemplo do primeiro set, o segundo também foi muito equilibrado. Guga começou melhor e quebrou o serviço do espanhol, abrindo 2 a 0. Mas Guga se acomodou e Ferrero reagiu, empatando a partida em 2 a 2. A partir daí, os dois tenistas foram confirmando seus serviços, até que Guga repetiu o que havia feito na primeira série e quebrou serviço de Ferrero no décimo game. Terminada esta partida, começa a segunda semifinal, que será disputada entre o francês Sebastien Grosjean e outro espanhol Alex Corretja.