Guga vence o primeiro set Com duas quebras de serviço e em 35 minutos, Gustavo Kuerten venceu o primeiro set da partida diante do equatoriano Nicolas Lapentti por 6/4. Guga começou jogando forte e, logo no terceiro game, já conseguiu quebrar o saque do adversário, para depois sacar e confirmar a vantagem de 3 a 1. Com um jogo seguro de fundo de quadra e, aparentemente, sem se perturbar com o forte vento, que levantava o saibro na quadra central, Guga voltou a ter uma quebra no sexto game e abriu vantagem de 5 a 1. Ele chegou a sacar para o set com 5 a 2, mas, de repente, perdeu um pouco da concentração e cedeu seu serviço. Lapentti escostou, ao diminuir para 4 a 5, mas não ameaçou. O brasileiro sacou com 5 a 4 para fechar a série.