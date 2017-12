Guga vence o primeiro set O tenista Gustavo Kuerten começou muito bem a sua partida de estréia no US Open - o último torneio do circuito Grand Slam. Jogando com muita confiança, o brasileiro venceu o primeiro set da partida contra o norte-americano Paul Goldestein por 6/2, em apenas 24 minutos. O segundo set já está em andamento. O jogo é disputado em melhor de cinco sets.