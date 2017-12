Guga vence o primeiro set: 6 a 4 O tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu o primeiro set da partida contra o espanhol, Juan Carlos Ferrero, que vale uma vaga na final do Torneio de Roland Garros. A primeira série, que começou às 8h15, foi muito equilibrada e durou 49 minutos. Ferrero conseguiu sua quebra de saque no sétimo game, mas Guga reagiu e devolveu a quebra no game seguinte. No 10º game, Guga quebrou o serviço do espanhol mais uma vez e fechou em 6/4. O segundo set já está em andamento.