Guga vence o primeiro set em Paris O tenista brasileiro Gustavo Kuerten começou bem o primeiro set da partida contra o argentino Agustin Calleri, válida pela segunda rodada do Torneio de Roland Garros. Guga fez 6 a 4. O jogo começou tranquilo para o brasileiro, que abriu 3 games a 0 e, depois, 5 a 1. Dava a impressão que iria fechar com facilidade. Mas o argentino iniciou uma reação e ganhou os três games seguintes fazendo 4 a 5. Como tinha uma quebra de vantagem, o brasileiro sacou para fechar em 6/4 O vencedor deste jogo vai enfrentar o ganhador do confronto entre o marroquino Karim Alami e o israelense Harel Levy. O terceiro set já está em andamento. Em Roland Garros, os jogos são decididos em cinco sets.