Guga vence o primeiro set em Paris Gustavo Kuerten começou bem o seu jogo de estréia no Masters Series de Paris, na França. Com muita tranqüilidade, o tenista brasileiro ganhou o primeiro set da partida contra o checo Bohdan Ulirach, por 6/2. Se vencer a próxima parcial, Guga avança no torneio e consegue, enfim, acabar com a série de cinco derrotas consecutivas.