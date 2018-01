Guga vence o segundo set: 6/2 Depois de encontrar muita dificuldade no primeiro set, quando venceu por 7/5, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten deslanchou e venceu o segundo set da partida contra o suiço Ivo Heuberger por 6/2. A partida é válida pela primeira rodada do Torneio de Roland Garros, onde o brasileiro busca o tetracampeonato. O vencedor desta partida vai enfrentar o ganhador do confronto entre o austríaco J.Kowle e o italiano David Sanguinetti. O terceiro set já está em andamento.