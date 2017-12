Guga vence o segundo set: 6/4 O tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu também o segundo set da partida contra o suíço Roger Federer, válida pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. A exemplo do que fez na primeira série, Guga voltou a jogar bem. Conseguiu uma quebra de serviço no terceiro game e manteve a vantagem até o final. O primeiro set Guga venceu também com parcial de 6/4 e agora tem 2 a 0 no jogo O terceiro set já está em andamento. O vencedor desse jogo vai enfrentar o ganhador do confronto entre o espanhol Feliciano López e o coreano Hyung-Taik.