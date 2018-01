Guga vence o terceiro set Gustavo Kuerten está tendo mais um dia difícil nesta sexta-feira. O tenista brasileiro está enfrentando o chileno Fernando González, pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Depois de ter vencido o primeiro set (6/3) e perdido o segundo (6/2), Guga passou por um terceiro set apertado. O brasileiro venceu o set por 7/6, com 8 a 6 no tie-break. O quarto set já começou, com o chileno no serviço.