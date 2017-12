Guga vence o terceiro set no tiebreak Numa partida disputadíssima - que na terceira série já havia ultrapassado 2h30 de duração - o brasileiro Gustavo Kuerten venceu no tiebreak (7-5), o terceiro set da partida contra o marroquino Karim Alami, válida pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Agora o brasileiro tem 2 a 1 no placar. A exemplo do que ocorrera no anterior, o terceiro set foi muito complicado, com quebras de saque de ambos os lados. Guga, no entanto, sentia mais quando estava em desvantagem, numa instabilidade emocional que repercutia diretamente no seu rendimento. Esteve atrás durante grande parte do set, mas no 10º e no 11º games o brasileiro readquiriu confiança e passou à frente. Conseguiu reequilibrar as ações e levou a partida ao tiebreak. O quarto set já está em andamento. O vencedor deste jogo vai enfrentar o norte-americano Michael Russel, que nesta sexta-feira venceu o belga Xavier Malisse por 3 sets a 2.