Guga vence outra em Viña del Mar Com muita eificiência no primeiro set e versatilidade no segundo, Gustavo Kuerten avançou para as quartas-de-final do ATP Tour de Viña Del Mar, ao derrotar o argentino Franco Squillari por 6/1 e 7/6 (7/2). Guga agora vai enfrentar o italiano Felippo Vol andri, valendo vaga nas semifinais, em jogo programado para sexta-feira. "Achei que foi muito importante ter vencido este segundo set", definiu Guga, logo após a partida. "Saí de uma situação difícil, lutei muito, contei ainda com apoio da torcida, para definir a vitória em dois sets." A situação de Guga ficou mesmo delicada no segundo set. Depois de ter vencido o primeiro com muita facilidade, começou o segundo tendo chances de manter a boa vantagem, mas por pequenos detalhes a sorte virou para o argentino. De repente, o jogo ficou 3 a 0 e 4 a 1 para Squillari, apesar de Guga ter tido várias chances de quebra de serviço e outros pontos para confirmar seu serviço. Só mesmo com muita versatilidade, variando seus golpes, ora aplicando uma potente esquerda de fundo, ora usando uma deixadinha, Guga voltou a equilibrar a partida. Mas nem tudo andou fácilmente. No 5 a 4 para Squillari, o brasileiro teve de salvar um se t point com seu saque, para forçar a decisão no tiebreaker em que venceu com uma facilidade que deveria ter sido vista em toda a partida. Também em busca de um lugar nas quartas-de-final, Flávio Saretta joga nesta quinta feira, às 14h30 de Brasília, diante do peruano Luiz Horna.