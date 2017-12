Guga vence Pless e vai à 3ª rodada Gustavo Kuerten venceu o dinamarquês Kristian Pless por 3 sets a 0, nesta sexta-feira à noite, e está classificado para a terceira rodada do US Open. Guga ganhou com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4 e enfrentará agora o vencedor do jogo entre o argentino Guillermo Cañas e o bielo-russo Max Mirnyi. Nem o constante barulho de aviões do La Guardia aeroporto, nem o entra e sai de gente nas arquibancadas, ou mesmo as horas de espera de um jogo que começou com horas de atraso, prejudicaram a atuação do brasileiro. Concentrado em não desperdiçar as oportunidades e impor o seu jogo, Guga garantiu a classificação para a terceira rodada. Guga fez um jogo de poucos erros e desde o início fez prevalecer seu melhor tênis e experiência, diante de um jogador de apenas 20 anos e que chegou a ser o número 1 do mundo, no ranking mundial juvenil. Já no primeiro set, o tenista brasileiro conseguiu uma quebra de serviço no 3 a 1 para fechar a série com relativa tranqüilidade. O domínio do tenista brasileiro manteve-se por toda a partida. Apenas um pequeno descuido custou a Guga a quebra de um serviço. Estava à frente, com vantagem de 4 a 3 e permitiu o empate por 4 a 4. Só que logo no game seguinte, aproveitou-se dos erros d e Pless - cometeu duas duplas faltas - e voltou a colocar-se em vantagem para ganhar o segundo set por 6/4. Sem se deixar desviar a atenção com nada, Guga já saiu quebrando o serviço do adversário no terceiro set. Manteve a vantagem para sacar para o jogo com 5 a 4 e ao confirmar seu serviço, marcou 6/4 e garantiu seu lugar na terceira rodada do torneio. Esta atuação de Guga em que esteve bastante seguro em seus golpes, mantém suas boas perspectivas de uma boa campanha no US Open, torneio em que jamais passou das quartas-de-final e este ano chegou com esperanças de uma campanha marcante. Com 13 aces na partida, Guga compensou o baixo porcentual de aproveitamento de primeiro serviço, com apenas 44%, quando uma boa média está em torno de 55%. O tenista brasileiro também manteve seu estilo arrojado de golpes e aplicou 34 winners, bolas vencedoras, contra 27 erros não forçados. Numa quadra rápida, como as de Flushing Meadows, as bolas de risco ganham ainda maior importância e podem ser muito importantes para desequilibrar qualquer partida. Este é um estilo de jogo que agrada o tenista brasileiro, que só voltará a jogar domingo diante do vencedor da partida entre o argentino Guillermo Cañas e o bielo-russo Max Mirnyi.