Guga vence primeiro set contra alemão O tenista brasileiro Gustavo Kuerten não perdeu a concentração mesmo com a partida paralisada por causa da chuva e derrotou o alemão Rainer Schuettler por 6-2 no primeiro set da semifinal do Masters Series de Indian Wells. Vale lembrar que se Guga for à final vai enfrentar o australiano Lleyton Hewitt.