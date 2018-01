Guga vence primeiro set contra Costa Gustavo Kuerten venceu por 6 a 4 o primeiro set do confronto contra o espanhol Albert Costa, pelas oitavas-de-final do US Open. A partida estava prevista para começar às 16 horas, mas a chuva atrasou a programação. O vencedor desse jogo enfrentará o russo Yevgeny Kafelnikov nas quartas-de-final da competição.