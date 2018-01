Guga vence primeiro set contra Hass Gustavo Kuerten começou bem seu jogo diante do alemão Tommy Haas, válido por uma vaga nas semifinais do Torneio de Los Angeles, e ganhou a primeiro set por 6 a 3. Guga conseguiu uma quebra de serviço num momento importante e manteve-se à frente até fechar a série. Se Guga passar para as semifinais ainda terá de esperar para saber quem será o seu adversário, que sairá do vencedor da partida entre os norte-americanos Andre Agassi e Jan-Michael Gambill.