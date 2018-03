Guga vence primeiro set contra Rosset Com muita tranqüilidade, Gustavo Kuerten venceu o primeiro set do jogo contra o suíço Marc Rosset, em sua estréia em Roland Garros. O tenista brasileiro quebrou duas vezes o serviço do adversário para fazer 6/2. Agora, ele precisa ganhar mais dois sets para avançar para a próxima fase do torneio.