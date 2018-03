Guga vence primeiro set no tie-break O tenista brasileiro Gustavo Kuerten venceu nesta terça-feira o primeiro set da partida contra o sueco Thomas Johansson no tie-break por 7-6 (7/5), em jogo válido pelo ATP Tour de Barcelona. Esta é a segunda vez que Guga enfrenta Johansson. A primeira foi em 2001, no Masters Series de Miami, com vitória do sueco.