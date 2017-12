Guga vence revanche contra Roddick Gustavo Kuerten vingou-se do norte-americano Andy Roddick. Depois de ter perdido, semana passada, nas oitavas de final de Montreal, Guga agora conseguiu uma vitória em 2 sets, parciais de 7/6 (7/3) e 6/1, na primeira rodada do Masters Series de Cincinnati. A vitória de Guga foi facilitada por uma contusão de Roddick ainda no primeiro set. Quando estava em vantagem de 3 games a 2, o tenista norte-americano chamou por atendimento por causa de um problema no tornozelo. Mesmo assim, seguiu na partida e, graças a seu bom saque, manteve equilíbrio no primeiro set. Com limitações para se movimentar, Roddick permitiu um maior domínio de Guga, que chegou a abrir vantagem de 3 a 0 no segundo set, conseguindo uma quebra de serviço logo no segundo game. O tenista brasileiro soube como tirar proveito desta vantagem, para definir a vitória a seu favor. Enquanto no primeiro set, Guga teve quatro chances de quebra de serviço, não aproveitando nenhuma, forçando a decisão no tie break, no segundo a situação foi bem mais tranqüila para o brasileiro que com duas quebras, no 2 a 0 e 4 a 1, ganhou o jogo com maior facilidade, fechando em 6/1.