Guga vence russo por 2 a 0 em Hamburgo Num jogo estranho, o tenista Gustavo Kuerten garantiu nesta quarta-feira sua vaga na terceira rodada do Masters Series de Hamburgo. Derrotou o russo Nikolay Davydenko por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/0, em 1h21 de duração. Esta foi a segunda vitória de Guga no torneio. Na segunda-feira, venceu o argentino Juan Ignacio Chela (2 a 0). Guga volta à quadra nesta quinta-feira quando, pelas oitavas-de-final, enfrenta o sul-africano Wayne Ferreira. O sul-africano se classificou ao derrotar o espanhol Feliciano López com facilidade, em dois sets: 6/1 e 6/2 A partida de hoje teve um desenvolvimento pouco comum. No primeiro set, foram sete quebras de serviços - 3 obtidas pelo russo e 4 por Guga. No segundo, o russo foi ainda pior em seu aproveitamento e não conseguiu confirmar seu saque nenhuma vez. Apesar disso, o técnico Larri Passos considerou a vitória muito importante para que o brasileiro recupere de vez a confiança e volte a jogar seu melhor tênis. ?A gente sabia que seria um jogo muito complicado, porque (Davydenko) é um garoto que está crescendo muito no circuito?, disse Larri. A rodada teve ainda as vitórias de dois argentinos. Guillermo Coria venceu o finlandês Jarkko Nieminen (6-3 e 6-4) e Mariano Zabaleta bateu Tommy Robredo (ESP) por dois a um: 3-6, 6-3 e 6-1.