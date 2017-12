Guga vence Safin e vai à semifinal Num jogo muito equilibrado - como convém à tradição destes dois tenistas - Gustavo Kuerten venceu o russo Marat Safin por 2 sets a 1 na tarde desta sexta-feira e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Lyon, na França. As parciais da partida foram de 7/5, 4/6 e 7/6 (7-3). Contando com o de hoje, Guga jogou quatro tie-breaks no torneio e perdeu apenas um - contra o marroquino Younes El Aynaoui. Ganhou dois games de desempate no jogo contra o suíço Marc Rosset e outro hoje, contra Safin. Guga vai enfrentar agora o vencedor do confronto entre os franceses Sebastien Grosjean e Arnaud Clement, que se enfrentam ainda nesta sexta. A outra semifinal já está definida. Será entre o francês Paul-Henry Mathieu e o dinamarquês Kristian Pless. As semifinais de Lyon começam neste sábado a partir das 8 horas e a ESPN Brasil promete transmitir. O confronto Guga x Safin sempre foi marcado pelo equilíbrio. Nas seis vezes anteriores em que se enfrentaram, cada um dos tenistas havia vencido três vezes. Guga foi melhor no US Open deste ano e, nas finais do Masters Series de Hamburgo e do ATP Tour de Indianápolis de 2000. Safin ganhou em Roland Garros de 1998, no Aberto da Austrália de 99 e Paris Bercy de 99.