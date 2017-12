Guga vence Saretta e é campeão do Desafio Num jogo de boas raquetadas, alguns momentos de descontração, para alegria da torcida que praticamente lotou o Ginásio do Ibirapuera, Gustavo Kuerten confirmou ser o número 1 do Brasil e derrotou Flávio Saretta por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 6-3 e 6-3 e conquistou o título do Tênis Espetacular. O jogo teve de tudo, com Guga até ganhando um ponto devolvendo uma bola por debaixo das pernas e encerrou num clima de amizade. "Os dois foram os grandes campeões", disse de forma diplomática Guga. "Foi um jogo sensacional e quem mais ganhou foi o tênis brasileiro." Emocionado, Guga elogiou bastante o rival e espera vê-lo no grupo dos ?top ten? na próxima temporada. O número 1 do Brasil também se mostrou otimista e feliz com o evento do Ibirapuera, em que pôde se aproximar de seu público e ganhar incentivo para o próximo ano.