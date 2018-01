Guga vence Saretta em Buenos Aires Numa grande partida, destas de emocionar todos os torcedores, a ponto de aplaudirem de pé o show dos brasileiros, Gustavo Kuerten precisou de quase três horas para superar o talentoso e guerreiro Flávio Saretta por 6/4, 6/7 (5/7) e 7/5 e garantir a classificação para as quartas-de-final do ATP Tour de Buenos Aires. Guga deixou escapar várias oportunidades na partida e somente no quinto match point é que conseguiu definir a vitória. ?Fiz um jogo nervoso e não peguei sempre na bola do jeito que precisava", explicou Guga. ?Tenho de melhorar um pouco mais a minha regularidade." Para a partida desta sexta-feira, às 19h30, com SporTV, Guga vai mesmo precisar de toda a força de seus golpes e, especialmente, a regularidade, evitando muito os erros. Seu adversário é perigoso. Felix Mantilla sabe como poucos os segredos das quadras de saibro e já venceu o brasileiro por várias vezes, inclusive numa final, em Bolonha, em 1997. ?Estou confiante, pois sei que se pego bem na bola, me torno um jogador bastante perigoso e posso seguir para as finais", contou Guga. ?Mas como disse, tenho de melhorar algumas coisas para bater na bola do jeito que gosto." Enquanto isso, Saretta se mostrou satisfeito com seu desempenho e fez um jogo que poderia ter vencido. ?Foi uma pena que tenha enfrentado Guga, pois de outra maneira talvez pudesse ter seguido em frente no torneio." Com sua conhecida habilidade e muita determinação para buscar bolas incríveis, Saretta conquistou também a torcida argentina e deixou a quadra do Buenos Aires Lawn Tennis aplaudido.