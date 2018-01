Guga vence Spadea e vai às semifinais de Auckland Com mais uma boa vitória, Gustavo Kuerten classificou-se para as semifinais do ATP Tour de Auckland, ao derrotar na madrugada desta quinta-feira o norte-americano Vince Spadea por 6/2 e 7/6 (7/4). No seu próximo jogo, busca uma vaga para a segunda final consecutiva da competição, diante do vencedor da partida entre o eslovaco Dominik Hrbaty e o alemão, vindo do qualifying Philip Kohlschreiber. "Estou jogando melhor a cada dia", constatou Guga, que estreou com uma difícil vitória sobre Alex Corretja, em três sets, depois superou Alberto Martin, por 2 a 0, e agora obteve outro bom resultado. "Não foi um jogo nada fácil, pois o Spadea vinha batendo forte, buscando os pontos e tive de estar bem para seguir no torneio. Estou muito feliz de, pelo segundo ano consecutivo, estar fazendo uma boa campanha em Auckland", revelou Guga, campeão do ano passado, na competição. Nos outros jogos desta quinta-feira em Auckland, Jiri Novak ganhou de Raemon Sluiter por 4/6, 6/1 e 6/4, enquanto a jovem revelação espanhola, Rafael Nadal, sequer precisou jogar para ir às semifinais. Seu adversário, Gregory Carraz desistiu no meio do jogo, por causa de uma lesão.