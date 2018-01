Guga vence também o segundo set Gustavo Kuerten venceu o segundo set da partida contra Andreas Vinciguerra, que abre o confronto Brasil x Suécia pela primeira fase do Grupo Mundial da Copa Davis. A exemplo do que havia ocorrido no primeiro set, Guga dominou a partida e fechou a série em 6/4. No primeiro set, o brasileiro já havia feito 6/1. O terceiro set está em andamento e se Guga vencer, faz 1 a 0 para o Brasil. Logo depois de Guga x Vinciguerra, será realizado o segundo jogo do dia, entre André Sá e Jonas Bjorkman.