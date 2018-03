Guga vence Vinciguerra no 1º set Gustavo Kuerten não encontrou a menor dificuldade e venceu neste sábado o primeiro set da partida contra o sueco Andreas Vinciguerra, válida pela semifinal do Torneio de Roma - o quarto Master Series da temporada. Guga começou o set quebrando o serviço do sueco por duas vezes consecutivas, abrindo larga vantagem. No finalzinho, diminuiu um pouco o ritmo, mas mesmo assim, fechou a primeira série em 6/2. O segundo set da partida já está em andamento. Se vencer, Guga vai fazer a final do torneio contra o espanhol Juan Carlos Ferrero, que venceu na outra semifinal, o equatoriano Nicolas Lapentti.