Guga viaja amanhã para Hamburgo Dentro do programa "Estrelas da ATP", Gustavo Kuerten participou de uma clínica com crianças italianas nesta quinta-feira, no Foro Itálico de Roma. O tenista brasileiro bateu papo com a garotada, misturando italiano e espanhol, e ainda encontrou tempo para voltar a treinar com o novo técnico, o argentino Hernan Gumy. Guga viaja nesta sexta-feira para Hamburgo, na Alemanha, onde disputa mais um torneio do Masters Series a partir de segunda-feira. "Foi bom passar esses dias todos em Roma, deu para treinar bastante e chegar em melhores condições para Hamburgo", disse o brasileiro.