Guga viaja amanhã para Indian Wells O tenista Gustavo Kuertenia nesta terça-feira Indian Wells, nos Estados Unidos, onde defenderá os 250 pontos do vice do ano passado no campeonato de nível Masters Series ? ele foi derrotado na decisão pelo australiano Lleyton Hewitt. O torneio em quadra dura começa dia 12 de março e diferente de outros anos terá 10 dias de competição. Serão distribuídos US$ 2,450 milhões em prêmios. No dia 22 começa o outro Masters Series, em Miami, também em quadra dura. Depois o tenista deve seguir para a Copa Davis, na Costa do Sauípe. Guga terminou a semana em 16º lugar no ranking mundial. Em Dubai, o tenista suíço Roger Federer, número 1 do mundo, conquistou seu segundo título da temporada ao derrotar neste domingo o espanhol Feliciano López por 4/6, 6/1 e 6/2 na final da competição que tem prêmio de US$ 1 milhão. Com esta vitória ? foi o 13º título de sua carreira ?, Federer defendeu os pontos conquistados no ano passado na competição. Em 2003 venceu o checo Jiri Novak na final. O suíço campeão do Aberto da Austrália tem 16 vitórias e apenas uma derrota na temporada. No Rio Quente, em Goiás, os brasileiros disputam a partir de hoje um torneio de nível Future, de US$ 15 mil em prêmios. Campeão do torneio, Francisco Costa enfrentará Felipe Lemos na primeira rodada. Pedro Braga, vice do ano passado, jogará contra o juvenil Caio Zampieri. Alexandre Simoni será o adversário de Marcelo Melo. Júlio Silva e Bruno Soares ontem ainda esperavam adversários que sairiam do qualifying. Soares chega ao Rio Quente como um dos favoritos ao título, depois de ter conquistado sábado os troféus de simples e duplas do Eletrosul Open, em Florianópolis. Silva também encabeça a lista dos candidatos ao título e faz a sua segunda participação no Rio Quente Resorts. ?Estou jogando bem. Fui bem na semana passada em Florianópolis (perdeu nas quartas-de-final para Soares), gosto de jogar aqui nessa quadra rápida e não tem nem muito que escolher adversário. Está todo mundo querendo fazer o seu?, disse o jogador. Costa e Braga chegaram a Goiás no sábado, ainda se recuperando de uma forte gripe.