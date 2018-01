Guga viaja em busca de outro mundial Confiante na possibilidade de repetir a façanha do ano passado, quando conquistou o título do Masters Cup, o Mundial de Tênis, Gustavo Kuerten embarca nesta quinta-feira para a Europa, para a última série de torneios de 2001. O otimismo do tenista vem baseado em seus últimos bons resultados. Já conquistou seis títulos este ano - o maior número de campeonatos entre todos os jogadores na atual temporada -, além de sentir-se bem preparado e em condições de brigar por outros troféus, mesmo jogando em quadras rápidas, cobertas, condições em que o brasileiro garante já estar bem mais familiarizado. O primeiro desafio será na próxima semana, no ATP Tour de Lyon. "Viajo com mais chances do que no ano passado, pois já tenho mais experiência", avalia Guga. "Espero que possa repetir o título do Masters Cup, de Lisboa, em 2000, pois toda a preparação foi bem parecida e acredito que os principais jogos serão decididos nos detalhes. "Em quadras rápidas, com superfície de carpete, como nos Masters Series de Stuttgart e Paris, a tendência é mesmo, como disse Guga, decidir os jogos em detalhes como um saque bem colocado, um tiebreaker e jogadas que podem determinar o vencedor, sem tantas trocas de bolas como normalmente acontecem nas quadras de saibro. "Treinei muito a devolução de saque", contou Guga, que chegava a devolver 160 serviços por dia do técnico Larri Passos, neste período de treinamentos em Florianópolis. Temporada - Com este recurso nas devoluções de serviço e uma melhor adaptação às quadras rápidas, Guga fez uma boa temporada de outono/inverno na Europa no ano passado. Chegou às semifinais do Masters Series de Paris e encerrou a temporada de 2000 com o título da Copa do Mundo, em Lisboa, com vitórias marcantes sobre Yevgeny Kafelnikov, Pete Sampras e Andre Agassi, na final. Para suportar esta nova série de torneios agora em 2001- Lyon, Stuttgart, Basiléia (ainda a ser confirmado), Paris e o Masters Cup de Sydney - o técnico de Guga, Larri Passos investiu numa forte preparação física. "Intensificamos a resistência física para não enfrentar problemas deste tipo nos próximos torneios", disse o treinador. "Nos fomos uns monstros e tivemos sucesso na temporada de quadras rápidas, na casa dos americanos", afirmou Passos, referindo-se às vitórias de Guga em torneios como Cincinnati, Indianápolis e o US Open. Guga treinou por 18 dias em Florianópolis, na academia P&K, em quadra coberta de grama sintética, condições parecidas as que encontrará nos próximos torneios.