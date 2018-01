Guga viaja em clima de "alto astral" Apelidado de "Cavalo" pelo seu técnico, Larri Passos, por causa da força mostrada nos treinamentos e jogos, Gustavo Kuerten assumiu a ironia e disse que viajaria na noite desta quarta-feira para Wimbledon com a inspiração de jogar na grama. "O cavalo sempre costuma se dar bem na grama", disse Guga. "É uma superfíce que não jogo há três anos e, por isso, não sei o que esperar. Mas viajo com um clima de alto astral e uma vontade muito grande de jogar num Grand Slam de tanta tradição". A estréia de Guga em Wimbledon poderá ser tanto na segunda, como na terça-feira, diante do perigoso tenista holandês Johan van Lottun, um jogador acostumado às superfícies rápidas como a grama. Mesmo assim, o brasileiro está otimista. "Treinei nos últimos dias em uma quadra de grama sintética, que costuma ser ainda mais rápida", avaliou Guga. "Agora chegando em Londres é que vai dar para sentir melhor como vai estar." Guga também confessou que só não jogou mesmo nos últimos torneios em Wimbledon por causa de lesão e porque precisava descansar, depois de campanhas exigentes em Roland Garros. Para o técnico Larri Passos, Guga deve disputar Wimbledon relaxado, sem se pressionar demais. "Até mesmo quando uma bola quicar errado na grama (fato que costuma acontecer com certa frequência), ele não deve esquentar a cabeça. Rir, esquecer e partir para a disputa de outro ponto". O treinador contou que gostaria muito também de ver seu pupilo jogando bem dentro da quadra, colocando pressão nos adversários, subir algumas vezes à rede, mas sem jamais esquecer de seu consistente jogo de fundo de quadra. Para ganhar mais adaptação à grama, Guga participa também na quinta e sexta-feira de partidas exibições no clube RoeHampton, bem próximo à Wimbledon. Além de Guga, apenas outros dois brasileiros participam do Torneio de Wimbledon. Flávio Saretta, que estréia com o britânica Alam Mackin e André Sá que enfrenta Mariano Puerta, na primeira rodada. No qualifying, nesta quarta-feira, três brasileiros foram eliminados. Alexandre Simoni perdeu para Gouichi Motomura por 6/4 e 6/4; Ricardo Mello para Roko Karanusic por 6/4 e 6/4; e Marcos Daniel para Victor Hanescu por 6/4 e 6/3. No ATP Tour de Nottingham, André Sá caiu na segunda rodada diante de Alexander Popp por 6/7 (7/4), 3/6 e 6/4.