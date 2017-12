Guga viaja esperançoso para o US Open Com esperanças de estar em boas condições de jogo para disputar o US Open, Gustavo Kuerten embarcou nesta terça-feira para Nova York. Antes, Guga treinou em São Paulo, na Unisys Arena, e sentiu-se praticamente recuperado das dores no pescoço, mas disse não estar ainda 100%. Neste último período de preparação, o tenista passou por uma série de exames e exercícios específicos, mas ainda está longe de alcançar seu melhor rendimento. No qualifying do US Open, que começou nesta terça, o Brasil já teve sorte. Maria Fernanda Alves estreou com boa vitória sobre a portuguesa Federica Piedade ao marcar 6/4 e 6/2. No masculino, Marcos Daniel ganhou do norte-americano Alex Clayton por 6/4 e 6/4. Ainda estão na competição André Sá, que joga com Giorgio Galimperti (Itália); Franco Ferreiro, que enfrenta Simone Boleli (Itália); Flávio Saretta, que encara Miguel Gallardo Valles (México); e Júlio Silva, que pega o chileno Adrian Garcia.