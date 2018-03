Guga viaja otimista para despedida em Roland Garros

Gustavo Kuerten embarcou na noite de terça-feira para Paris, onde fará sua despedida nas quadras, no saibro de Roland Garros. E, antes da última viagem como jogador profissional à cidade que o consagrou, o tricampeão do torneio mostrou otimismo para a despedida. "Cresci bastante nos últimos dias e estou empolgado por estar treinando bem e conseguindo ficar mais tempo na quadra do que eu estava há uns tempos", disse o brasileiro, que espera desfrutar o maior tempo possível a partida que encerrará sua carreira. "Quero conseguir ir além, dar o meu máximo, jogar três, quatro ou cinco sets e tenho certeza de que vai ser um momento inesquecível, como sempre foi, para mim, em Paris", afirmou o tenista, que entra na chave principal como convidado da organização do evento. Nas últimas duas semanas, Guga preparou-se em Camboriú com o treinador Larri Passos. Até a estréia na França, que deve acontecer no início da próxima semana, ele continuará os treinamentos e fará uma maratona de eventos promocionais.