Guga viaja para disputar 2 torneios Com esperanças de boas campanhas, Gustavo Kuerten embarcou para a Oceania nesta quarta-feira, para disputar dois torneios. A partir de segunda-feira, joga pela primeira vez no ATP Tour de Auckland, na Nova Zelândia. Depois, no dia 13, começa o Aberto da Austrália, único Grand Slam em que Guga jamais conseguiu passar da segunda rodada.