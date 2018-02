Guga viaja para jogar nos EUA Gustavo Kuerten quer treinar já nesta quinta-feira no Indian Wells Tennis Garden, a poucos minutos de Palm Springs, Califórnia, nos Estados Unidos, onde será disputado o primeiro torneio Masters Series da temporada, a partir de segunda-feira, em quadra rápida. O tenista brasileiro viaja na noite desta quarta. A chave da competição ? que terá um torneio masculino e outro feminino ? será montada sábado com 64 jogadores. Nesta semana, Guga subiu para o 24º lugar no ranking mundial e é o 9º na Corrida dos Campeões ? que conta apenas os pontos da temporada. O campeão de Indian Wells no ano passado foi o australiano Lleyton Hewitt, número 1 do mundo, que na final derrotou o inglês Tim Henman, 13º do ranking. No feminino, a campeã foi Daniela Hantuchova, de 19 anos, da Eslováquia, quinta do ranking, que venceu na final a suíça Martina Hingis, ex-número 1, atualmente 35ª na classificação. ?Tive duas semanas muito boas?, disse Guga depois de uma pausa nos treinos para ir ao Rio, ver o desfile das escolas de samba ? ele foi semifinalista em Buenos Aires e Acapulco, em piso de saibro. ?Consegui enxergar melhor as coisas na quadra, as jogadas que tenho de fazer nos momentos certos, evoluí bastante. E ainda fiz uns bons pontinhos que vão me ajudar a chegar aos top 10 de novo...? O técnico Larri Passos disse que procurou enfatizar o trabalho físico nesses dias no Brasil: ?Foram semanas muito puxadas, desde a Copa Davis. Saímos da Suécia, do carpete coberto e do frio, tivemos poucos dias para a preparação para Buenos Aires e Acapulco, no saibro e agora tenho poucos dias para preparar o Guga para os Masters Series de quadra rápida. Por isso vamos trabalhar forte o físico, principalmente a força.?