Guga viaja para os EUA nesta terça Com muita emoção e esperanças de voltar a mostrar o seu melhor tênis em um período ainda não bem definido, Gustavo Kuerten ganhou o título do Tênis Espetacular, em São Paulo, ao bater o argentino Juan Ignacio Chela, por 2 sets a 0, numa partida que teve um certo tom de despedida. Nesta terça-feira, Guga viaja para os Estados Unidos para novos exames e a segunda cirurgia no quadril, num desafio dos mais difíceis e inseguros de sua carreira. "Todos sabem do momento difícil que estou passando", disse Guga no microfone para a torcida no Ibirapuera. "Mas são emoções como esta, com o apoio do público que me motivam e dão força para continuar jogando." Para Guga, não importa o tempo de recuperação. Recém cumpriu 28 anos e diz que tem exemplos brilhantes para se espelhar, como o do jogador de vôlei Giovane, que esteve assistindo ao seu jogo no Ibirapuera, ou mesmo o veterano Andre Agassi, ainda um ganhador com 34 anos. "O Giovane é um exemplo a ser seguido. Com 34 anos é bicampeão olímpico. Por isso, não preciso ter pressa para voltar. Minha recuperação não terá limite de tempo."