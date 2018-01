Guga viaja pensando no US Open Descansado, depois de quase um mês de férias e treinamentos, com a cabeça boa e muito motivado na busca de novos títulos no segundo semestre, Gustavo Kuerten embarca nesta quinta-feira à noite para Stuttgart, Alemanha, onde a partir de segunda-feira joga o ATP Tour como grande favorito. Nesta viagem, que promete ser longa com a participação em seis torneios, Guga leva um sonho: conquistar o troféu do US Open, o quarto e último Grand Slam do ano, em Flushing Meadows, competição em que jamais chegou às finais. Mas neste ano acredita num destino melhor. "Acho que o US Open e os Masters Series (Montreal e Cincinnati) podem fazer a diferença na hora de ver quem vai terminar o ano como número 1 do mundo", afirmou Guga. "Mas se eu pudesse escolher um para vencer, seria o US Open." Ano passado, Guga caiu na primeira rodada do US Open, diante do australiano Wayne Arthurs. Agora, sua preparação está bem diferente. Retoma o circuito nas quadras de saibro, Stuttgart, para ganhar ritmo, depois segue para Los Angeles, Montreal, Cincinnati, Indianápolis e termina a viagem em Nova York.