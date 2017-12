Guga vira ?garoto propaganda? Parece que a recuperação de Gustavo Kuerten - operado em 21 de setembro no quadril - anda muito bem. Afinal, nesta terça-feira, teve um grande teste de resistência. Viajou pela manhã de Florianópolis para São Paulo, onde participou, como garoto propaganda, de uma feira de comércio exterior, assinando autógrafos e posando para fotos no estande de seu principal patrocinador o Banco do Brasil. Depois das várias horas entre fotos, autógrafos, conversa fiada e sorrisos amarelos, Guga retornou para Florianópolis, onde fica até a próxima semana, quando embarcará para os Estados Unidos, para mais uma etapa de reabilitação em Pittsburgo.