Guga vira o jogo em Roland Garros Gustavo Kuerten virou o jogo em cima do espanhol Alex Corretja, na final do Torneio de Roland Garros. O brasileiro venceu o terceiro set, por 6/2, e agora está vencendo o jogo por 2 sets a 1. O primeiro set foi vencido por Corretja no tiebreak (6/7). Guga empatou, com 7/5 no segundo. O terceiro set começou diferente para Guga. Ao contrário dos dois sets anteriores, ele não teve o saque quebrado pelo adversário. Ao contrário. Jogando bem, o brasileiro abriu 3 games a 0, transferindo a pressão inteira para Corretja. Com a folga no placar, o brasileiro administrou bem o jogo até o final da série e fechou em 6/2. O quarto set já está em andamento e Guga está um set do tricampeonato em Roland Garros.