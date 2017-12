Guga visita crianças carentes Com tempo de sobra, enquanto se recupera da cirurgia do quadril, o tenista Gustavo Kuerten fez uma surpresa para um grupo de 100 crianças do programa ?Campeões da Vida?. Ele apareceu sem avisar no clube da Astel, nesta sexta-feira, em Florianópolis, deu muitos autógrafos, posou para fotos e deu seu incentivo ao programa que faz parte do Instituto Guga Kuerten (IGK), reunindo crianças carentes para cursos de tênis, vôlei, dança e karatê.